منتسبات شرطة أبوظبي يخضن التجديف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاضت منتسبات من شرطة أبوظبي، تجربة التجديف بقوارب الكاياك والتسلق الجبلي في الساحل الشرقي، لتجربة روح التحدي والمغامرة.

ونظم مركز التربية الرياضية الشرطية، في قطاع الموارد البشرية، المسابقة لفريق التحدي والمغامرات للسيدات.

وقال العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، إن المسابقة ضمن برنامج المغامرات الذي ينظمه المركز للموسم الرياضي 2019، والذي انطلق في شهر يناير ويستمر لمنتصف فبراير الجاري، ويتضمن مسابقة التجديف بقوارب الكاياك للرجال والسيدات في المنطقة الشرقية، ومغامرة الدراجات الجبلية بوادي شوكة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية، تمثل بيئة مثالية لممارسة رياضات المغامرات، وتوفر فرصاً ممتازة للتجديف بقوارب الكاياك، ومسارات الدراجات الجبلية.