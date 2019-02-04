مواعيد مباريات اليوم الأثنين 4 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 4 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الداخلية وبيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسيةموعد مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة الإتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بحثاً عن طوق النجاة من صراع الهبوط لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما فاز المصرى على بتروجت بهدف دون رد .
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .
يسعى حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث للتخلص من صراع الهبوط الذى يحاصر زعيم الثغر فيما يأمل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى فى مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى عن طريق مواصلة الانتصارات .
موعد مباراة الداخلية و بيراميدز
يستدرج الداخلية نظيره بيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تعادلا فى الظهور الاخير لهم بمسابقة الدوري حيث تعادل الفريق البوليسى مع الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق
ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .
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