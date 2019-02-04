العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا فى قاع البحر

أحمد شريف

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أنه تم العثور على الطائرة التي تحمل لاعب كرة القدم اميليانو سالا وكابتن الطائرة في أعقاب عملية بحث بجهاز السونار. وأفادت الصحيفة بأن المتخصصين في قاع البحر بدأوا البحث عن الطائرة المفقودة قبالة سواحل غيرنسي اليوم وحدد موقع الحطام هذا الصباح في قاع بحر الجزيرة الإنجليزية. التقطت السفينة المزودة بجهاز سونار إشارات بوجود الطائرة المنكوبة في قاع البحر، محددة هوية الطائرة بشكل إيجابي".

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