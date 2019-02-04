محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي
علق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام جورماهيا الكيني، قائلا "لا نتعامل بالقطعة مع اللاعبين والجهاز الفني".
وخسر الزمالك الأحد بنتيجة 2-4 أمام مضيفه الكيني في إطار الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وواصل في تصريحات لفضائية أون سبورت "لعبنا 30 مباراة في الموسم بين بطولة عربية وإفريقيا والدوري وخسرنا 3 مباريات".
وواصل "خسرنا من النجوم في الدوري ومن الاتحاد في البطولة العربية، واليوم في الكونفدرالية".
وختم "لا صحة لما تردد عن إيقاف مستحقات، اللاعبين، لن يتم ذلك، ولا نتعامل بالقطعة".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك عن هزيمة جورماهيا: لا نتعامل بالقطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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