تركي آل الشيخ يحتفي برقم عبدالله السعيد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي: احتفى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بالرقم الذي حققه لاعب فريقه عبد الله السعيد، في الدوري الممتاز. ونشر آل الشيخ صورة للاعب بجانبها رقم 300، مشيراً إلى أنه خاض 300 مباراة بالدوري الممتاز. وكان بيراميدز حصل على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أهلي جدة السعودي. ولعب السعيد 5 مباريات مع بيراميدز سجل خلالها هدفا وحيدا، كان أمام فريقه السابق الأهلي، وصنع 5 أهداف أخرى. وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب أمام الزمالك التي أقيمت 24 يناير الماضي. وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، فإن اللاعب خاض 295 مباراة في الدوري المصري، منذ موسم 2003-2004 حتى الآن، بواقع 136 مباراة مع الإسماعيلي، و154 مع الأهلي و5 مع بيراميدز.

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