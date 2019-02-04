مباريات الاثنين| ليفربول أمام وستهام.. وبيراميدز يواجه الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الإتنين عدد من المباريات الهامة سواء المحلية أو الأوروبية وتحديدًا في الدوري الإنجليزي عندما يخرج ليفربول لمواجهة وستهام على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت.

الداخلية × بيراميدز .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت.

الدوري الإنجليزي

وستهام × ليفربول.. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

الشباب × الرائد .. الموعد 5:20 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية.

الهلال × الفتح .. الموعد 5:20 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية.

الوحدة × الاتحاد .. الموعد 7:15 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية.