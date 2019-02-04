ميلان يتمسك بالمركز الرابع ويتعادل مع روما

فشل فريق ميلان في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه روما وتعادل معه 1 – 1 خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله كريستوف بيونتك في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل روما عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، كما رفع روما رصيده غلى 35 نقطة في المركز الخامس

يذكر أن هذا التعادل هو التاسع لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في أربع، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في خمس.