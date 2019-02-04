رياضة | ماذا قدم فينيسيوس جونيور حتى الآن مع ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم فينيسيوس جونيور حتى الآن مع ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور تألقه مع فريق ريال مدريد الإسباني، حيث تمكن من إحراز هدف في فوز فريقه اليوم على ديبورتيفو ألافيس (3-0)، مع تقديم مستوى مميز. ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام فينيسيوس هذا الموسم مع ريال مدريد : • شارك في 20 مباراة. • سجل (4) أهداف. • صنع (7) أهداف. • المراوغات الناجحة 40 • صنع فرص للتسجيل 35 • ساهم بتسجيل (11) هدف.

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