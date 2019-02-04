رياضة | نجم ريال مدريد: الآن أشعر بأهميتي بالنسبة للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: الآن أشعر بأهميتي بالنسبة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يشعر الآن بأهميته بالنسبة للفريق، ولكن ليس هو فقط فجميع اللاعبين مهمون في هذا الفريق.
وقال فينيسيوس الذي أحرز هدفًا في فوز فريقه على ألافيس 3-0: "أنا ألعب حيث يقول لي المدرب ويجدني فيه أكثر راحة".
وأضاف قائلاً: "هذه أفضل لحظاتنا ويجب علينا أن نواصل على هذا المنوال".
واختتم: "أنا الآن ألعب في ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولا شئ يدعوني للخوف".
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