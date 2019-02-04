كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يدخل قائمة عظماء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني مستوى مميز مع الميرنجي، وقد استطاع إحراز هدف خلال مباراة فريقه اليوم أمام ألافيس، والتي فاز بها الملكي 3-0 ضمن منافسات الليجا الإسبانية.
وبهذا الهدف يدخل فينيسيوس قائمة عظماء نادي ريال مدريد، بعد أن صار ضمن 8 لاعبين سجلوا أهداف لـ ريال مدريد في الليجا تحت سن الـ 19، وهؤلاء النجوم على النحو التالي :
- ريفيرا.
- راؤول جونزاليس.
- فاران.
- مارتن فاسكيز.
- سانشيز.
- باريناجا.
- ألفارو بينيتو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | فينيسيوس يدخل قائمة عظماء ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.