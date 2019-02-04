رياضة | كشف حساب رائع لـ سولاري حتى الآن مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب رائع لـ سولاري حتى الآن مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق فوز كبير على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الليجا الإسبانية.

وحقق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري نتائجًا أكثر من رائعة، على النحو التالي :

• أدار 23 مباراة — نسبة الفوز 78%

• حقق 18 إنتصار.

• تعادل وحيد 1

• خسر 4 مباريات.

• سجل 57 هدف.

• إستقبل 22 هدف.