رياضة | المصري يعلن غياب إسلام عيسى عن مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعلن غياب إسلام عيسى عن مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادى المصرى البورسعيدى، اليوم الأحد غياب إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى الممتاز. وأوضح النادى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، " تأكد غياب إسلام عيسى عن مواجهة الاتحاد السكندرى نظرًا لإصابته بالتهاب فى أصابع القدم اليسرى". ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الاتحاد، فى الخامسة مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

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