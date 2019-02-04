فوز أول لأحد منذ 3 أشهر والحزم يخطف الفوز من الفيصلي

اسماء السيد - حقق أحد فوزه الأول منذ 3 أشهر عندما تغلب على ضيفه الاتفاق 2-1 الأحد على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المغربي محمد فوزير (20) والجزائري كارل مجاني (45) هدفي أحد الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 إثر طرد لاعبه محمد يحيى مجرشي، والتونسي احمد العكايشي (51) هدف الاتفاق.

وهو الفوز الثاني لأحد هذا الموسم والأول منذ تغلبه على التعاون 1-صفر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المرحلة الثامنة فرفع رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز الأخير، فيما بقي الاتفاق سابعا بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة.

وفي مباراة ثانية، خطف الحزم فوزا ثمينا من مضيفه الفيصلي 2-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل بواسطة البرازيلي دينيلسون بيريرا (55)، ورد الحزم بهدفين عن طريق الكولومبي جون باخوي (79) وأسامة الخلف (90+3).

ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر، فيما بقي الفيصلي ثامنا بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة.

ملخص مباراة أحد والاتفاق:

ملخص مباراة الحزم والفيصلي: