شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الاحد 3/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم، الأحد الموافق 3/ 2/ 2019 مباراة واحدة في إطار منافسات الجولة الـ 21 بالدورى المصرى، حيث ألتقى سموحة مع نظيره طلائع الجيش، على جهاز الرياضة العسكرى.

فشل سموحة من عبور دوامة الهزائم والتعادلات ولم يستطع تحقيق الانتصار للمرة الـ11 على التوالى، أثر تعادله أمام طلائع الجيش، وكان أخر فوز حققه سموحة فى الأسبوع العاشر أمام وادى دجلة بهدف دون رد أحرزه حسام حسن، ومن بعدها تعادل فى 7 مباريات وخسر ثلاث.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد الطلائع إلى 25 نقطة فى المركز السابع، بينما ارتفع رصيد سموحه إلى 25 نقطة فى المركز الثامن، ويعتلى الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة.