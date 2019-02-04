النشرة الرياضية.. الزمالك يسقط في كينيا.. والسيتي يضغط على ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم الأحد 3 فبراير 2018.
شكوك حول مشاركة ميسي وديمبلي في الكلاسيكو
أول زيارة من لجنة التفتيش بالكاف لاستاد القاهرة
تقارير: بدء عملية البحث تحت الماء عن طائرة "سالا" المفقودة
تحليل.. لاسارتي بدون 18 لاعبًا يحيي تكتيك جوزيه الذى أوقفه "اللاعب المصري" قبل 18 عامًا
تقرير.. جولة الأبطال الـ3.. رقم تاريخي.. اكتساح الأهلي.. والفرق العربية لم تخسر
تقرير .. من هو سباستيان إيجورين "عقل" لاسارتي فى الأهلي؟
بداية مخيبة.. الزمالك يعود من كينيا بهزيمة رباعية أمام جورماهيا (فيديو)
تقرير.. جورماهيا "الماكر".. كيف تناولت الصحف الكينية رباعية الزمالك؟
تقرير.. 4 سلبيات للزمالك بعد الخسارة أمام جورماهيا بالكونفيدرالية
بمشاركة وردة.. أتروميتوس يقتنص فوزا قاتلا على لاريسا بالدوري اليوناني
سموحة يواصل سلسلة "اللا فوز" للمبارة الـ13 بالتعادل مع الجيش
هاتريك أجويرو يكتسح أرسنال ويزيد من ضغط سيتي على ليفربول بالبريميرليج
صلاح يبقى منفردًا.. "هاتريك" أجويرو يشعل صراع الهداف في الدوري الإنجليزي
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