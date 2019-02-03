مهاجم جورماهيا: كنت متأكدا من تسجيل هدف في الزمالك

كتب - عادل أبو الفضل:

تحدث دينيس أوليتش مهاجم نادي جور ماهيا الكيني وصاحب الهدف الرابع في شباك نادي الزمالك عن فوز فريقه على الفريق المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال أوليتش في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "لم نتوقع الفوز على الزمالك

في المباراة، لدينا تاريخ كبير أمام نادي الزمالك ولكن لاعبيه أكثر احترافية منا، توقعنا التعادل على أقصى تقدير".

متابعًا: "بعد تقدم الزمالك لم تكن العودة أمرا سهلا في النتيجة ولكن استطعنا تحقيق

ذلك".

واستكمل :"لم أتوقع الفوز على الزمالك ولكنني توقعت التسجيل في شباك الفريق وتكرار ما حدث من شقيقي منذ أكثر من 20 عاما عندما سجل في شباك الزمالك".

مضيفًا: "قمت بتغيير صورتي الخاصة على السوشيال ميديا لصورة احتفال شقيقي بهدفه في شباك الزمالك منذ سنوات وكنت متأكدا من تسجيل هدف في شباك الزمالك".