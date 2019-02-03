شاهد.. روما يتجاوز سباعية فيورنتينا بتعادل مع ميلان في الدوري الإيطالي

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انتهت مباراة روما وميلان بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مثله، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الأليمبيكو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.
بادر ميلان بالتسجيل عن طريق لاعبه شيشتوف بيونتك في الدقيقة 26، ثم أدرك روما التعادل في الدقيقةالأولي من الشوط الثاني عن طريق لاعبه نيكولو زانيولو.
وشهدت المباراة خاصة في شوطها الثاني تألقا لافتا للنظر من دوناروما حارس مرمى الميلان، الذي تصدى للعديد من فرص التهديف المحققة لصالح روما، ليحافظ
وظهر فريق روما بشكل أفضل من مباراته الأخيرة أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا والتى تلقى فيها هزيمة قاسية بسباعية، فيما بدا فريق ميلان أفضل بشوط المباراة الاول، قبل أن يهبط الاداء بالشوط الثاني.
وبتلك النتيجة يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 35 نقطة.
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