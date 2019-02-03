توقع البلجيكي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي أن يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة جيدة في المواجهة المرتقبة مساء الأربعاء مع مانشيستر سيتي بعدما نجح البلوز في استعادة توازنهم في الدوري الإنجليزي بالفوز الساحق على هادرزفيلد بخمسة أهداف مقابل لاشىء مساء السبت .
وكان تشيلسي قد تلقى أكبر هزيمة في الدوري الإنجليزي على مدار 22 عاما امام بورنموث بأربعة أهداف مقابل لاشىء لكنهم عادوا سريعا في مباراة هادرزفيلد .
وقال إيدن هازارد في تصريحات لتليفزيون تشيلسي تعليقا على مباراةمانشيستر سيتي : أعتقد ان فريق مانشيستر سيتي قادر على امتلاك الكرة بشكل كبير لكننا في نفس الوقت على مباغتهم بالهجمات المرتدة وتسجيل هدف أو اثنين .
وتعليقا على المباريات الصعبة التي ستواجه تشيلسي خلال شهر فبراير وتبدأ بملاقاة مانشيستر سيتي الأربعاء وهو نفس المنافس الذي سيلاقيه تشيلسي يوم 24 فبراير في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ( كاراباو كاب ) وسيلاقي مانشيستر
وعن زميله الأرجنتيني جونزالو هيجواين والذي بدأ مشواره مع تشيلسي بهدفين في مباراة هادرزفيلد قال هازارد : أنه مهاجم رائع قادر على الاحتفاظ بالكرة وقدرته على التسجيل من داخل منطقة الجزاء لا تصدق . سيسجل المزيد من الأهداف في المباريات القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد : تشيلسي قادر على تكرار مفاجآته أمام السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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