هازارد : تشيلسي قادر على تكرار مفاجآته أمام السيتي

بوابة الوفد - سامح سعيد

توقع البلجيكي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي أن يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة جيدة في المواجهة المرتقبة مساء الأربعاء مع مانشيستر سيتي بعدما نجح البلوز في استعادة توازنهم في الدوري الإنجليزي بالفوز الساحق على هادرزفيلد بخمسة أهداف مقابل لاشىء مساء السبت .

وكان تشيلسي قد تلقى أكبر هزيمة في الدوري الإنجليزي على مدار 22 عاما امام بورنموث بأربعة أهداف مقابل لاشىء لكنهم عادوا سريعا في مباراة هادرزفيلد .

وقال إيدن هازارد في تصريحات لتليفزيون تشيلسي تعليقا على مباراة

مانشيستر سيتي : أعتقد ان فريق مانشيستر سيتي قادر على امتلاك الكرة بشكل كبير لكننا في نفس الوقت على مباغتهم بالهجمات المرتدة وتسجيل هدف أو اثنين .

وتعليقا على المباريات الصعبة التي ستواجه تشيلسي خلال شهر فبراير وتبدأ بملاقاة مانشيستر سيتي الأربعاء وهو نفس المنافس الذي سيلاقيه تشيلسي يوم 24 فبراير في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ( كاراباو كاب ) وسيلاقي مانشيستر

يونايتد يوم 18 فبراير الجاري في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي كما سيلاقي توتنهام في نهاية الشهر و قبلها سيلعب مع مالمو السويدي في بطولة الدوري الأوربي قال هازارد : لا شك انه سيكون شهر في منتهى الصعوبة لابد أن نكون في منتهى التركيز لكننا في نفس الوقت تشيلسي وقادرون على الفوز أمام أي منافس .

وعن زميله الأرجنتيني جونزالو هيجواين والذي بدأ مشواره مع تشيلسي بهدفين في مباراة هادرزفيلد قال هازارد : أنه مهاجم رائع قادر على الاحتفاظ بالكرة وقدرته على التسجيل من داخل منطقة الجزاء لا تصدق . سيسجل المزيد من الأهداف في المباريات القادمة .