رياضة | كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى بدور المجموعات في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى بدور المجموعات في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت اليوم الأحد. وأسفرت مباريات الجولة الأولى عن سقوط مدوي لفريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام مضيفه جورماهيا الكيني في عقر دار الأخير. فيما تعادل فريق أوثو دويو بطل الكونغو مع نهضبة بركان المغربي بهدف لكل منهما. وتغلب فريق إينوجو رينجرز النيجيري على ساليتس البوركيني بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأولى أيضاً. وفاز الصفاقسي التونسي على النجم الساحلي بهدف نظيف في لقاء تونسي خالص. وتغلب فريق الهلال السوداني على أشانتي كوتوكو الغامي بهدف نظيف اليوم الأحد. فيما تغلب زيسكو الزامبي على نكانا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وانتهى لقاء حسنية أغادير المغربي مع الرجاء المغربي بنتيجة هدف لكل فريق. وفاز فريق نصر حسين داي الجزائري على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لهدف. ترتيب المجموعة الأولى: 1-حنسية أغادير نقطة 2-نهضة بركان نقطة 3- الرجاء المغربي نقطة 4- أوثو دويو نقطة ترتيب المجموعة الثانية: 1- إينوجو رينجرز 3 نقاط 2 -الصفاقسي التونسي 3 نقاط 3 -النجم الساحلي 0 4- ساليتاس 0 ترتيب المجموعة الثالثة: 1 - زيسكو الزامبي 3 نقاط 2 - الهلال السوداني 3 نقاط 3 - أشانتي كوتوكو 0 4 - نكانا الزامبي 0 ترتيب المجموعة الرابعة: 1- جورماهيا 3 نقاط 2- نصر حسين داي الجزائري 3نقاط 3- بتروأتليتكو 0 4- الزمالك 0

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