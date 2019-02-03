رياضة | مجموعة الزمالك.. نصر حسين داي يستهل مشواره في المجموعات بالفوز على بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. نصر حسين داي يستهل مشواره في المجموعات بالفوز على بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نصر حسين داي الجزائري، الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز ثنائية نصر حسين داي توغاي وعلاتي في الدقيقتين 19 و54 بينما هدف بترو اتلتيكو سجله فلاديميرو فا.

رفع الفوز رصيد نصر حسين داي إلى النقطة 3، يقف بهم في المركز الثاني للمجموعة الرابعة، فيما يحل بترو أتليتكو في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

وخسر فريق الزمالك أمام مضيفه جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحملت رباعية جور ماهيا في شباك الزمالك توقيع كل من؛ توسينجي "3 أهداف" ودينيس أوليتش "هدف" بينما ثنائية القلعة البيضاء سجلها إبراهيم حسن خلال الدقيقتين "7و44".

ويعتبر هذا الفوز الثاني لفريق جورماهيا ضد الزمالك خلال 6 مباريات رسمية جمعت الفريقين في البطولات الإفريقية، بينما فاز الزمالك في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.