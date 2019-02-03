رياضة | عاجل.. العثور على طائرة المفقود "سالا"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن الطائرة المفقودة التي كانت تُقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا من فرنسا إلى إنجلترا منذ عدة أيام.

ووفقًا لصحيفة ذا صن الإنجليزية ، عثرت السلطات الهولندية على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام يعتقد أنه يعود لطائرة إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي التي تحطمت وفقدت فوق البحر.

وقد اختفت طائرة مهاجم كارديف سيتي الجديد إيميليانو سالا من على الرادار في منطقة كاسكيتا في جزر القنال.

الجزء الذي عثر عليه تواجد بشاطئ قريب من ميناء روتردام على بعد 450 ميلًا من النقطة التي عثر فيها على مقعدين من مقاعد الطائرة ذاتها.

وكان الفريق البحث المكلف بالبحث عن الطائرة المفقودة قد قال بالأمس: عثرنا صباح اليوم على جزء من وسادة مقعد في شاطئ شبه جزيرة كوتنتين، ثم تم العثور على وسادة ثانية في وقت لاحق، ومن الفحص التمهيدي توصلنا إلى أنه من المرجح أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة.

ولم يتم الاعلان بعد عن وفاة سالا بشكل رسمي لعدم العثور على جثته أو أي شيء شخصي متعلق به.

