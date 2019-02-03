رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الأحد 3 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الأحد 3 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها . وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- شركة مراهنات تتوقع تتويج ليفربول بطلا للدورى الإنجليزي

توجت إحدى شركات المراهنات فى إنجلترا ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقامت الشركة بتحليل نتائج الدورى الإنجليزى وتوقعت أن ينهى ليفربول مشواره فى صدارة المسابقة برصيد 94 نقطة متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة.

- شكوى مصرية من برنامج تونسي أساء لمحمد صلاح على طريقة رئيس الزمالك

تقدمت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى إلى النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس ضد برنامج تونسي سخر من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وذكرت شبكة "تونس الرقمية" أن الجمعية المصرية أكدت أن البرنامج التونسي أساء لمحمد صلاح بينما وعد النوري اللجمي بالتحقيق مع القناة.

- كلوب: لا ضمانات للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لا يضمن لقب الدوري الإنجليزي رغم تصدره للمسابقة قبل لقاء وست هام يونايتد غدًا في الجولة الخامسة والعشرين.

وقال يورجن كلوب: "ليفربول لم يحسم شيء في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولا أشعر بالتوتر سريعاً، ولم أكن كذلك من قبل عندما حققت لقبي الأول في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني".

- كلوب يحذر ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن الريدز، أثبت بالفعل قدرته على التعامل مع أي ضغط يأتي في طريقه في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ريدز 1-1 مع ليستر سيتي في آنفيلد ليل الأربعاء، مما يعني أن تقدمهم في القمة ارتفع إلى خمس نقاط، بدلاً من السبعة المحتملة، قبل جولة مباريات نهاية الأسبوع.

وحذر كلوب من أنه ستكون هناك لحظات عصيبة فيما يحاول فريقه الحفاظ على مصلحته على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في المباريات الـ 14 المتبقية، مع رحلة إلى وست هام يونايتد يوم الإثنين المقبل.

لكن المدير أشار إلى أن رحلة ليفربول إلى المباراة النهائية النهائية لدوري أبطال أوروبا ، والمطالبة بالتأهل للبطولة في حملات متتالية، كدليل على أن الحراس يستطيعون التعامل مع الموقف.

وقال كلوب: نعم، هناك ضغوط، كان هناك ضغط في العام الماضي، وكثير من الضغوط عندما لعبنا مانشستر سيتي بعيدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعاملنا معها.