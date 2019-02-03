رياضة | مهاجم الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه في يناير الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه في يناير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد معه خلال يناير الماضي، قبل قيده في قائمة الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك لم يتفاوض معي ولم يتحدث أي مسئول داخل القلعة البيضاء معي".

وتابع "جميع الأشخاص الذين حاولوا التحدث معي كانوا من خارج النادي، ولم يكن هناك حديثا مع أي مسئول، بجانب أنا لم افتح الطريق في هذا الأمر".

وأتم "هناك من حاول التوسط، لكني لم أغلقت هذا الباب تماما، فأنا ابن النادي الأهلي، وتحت أمره".