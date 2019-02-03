رياضة | غزل المحلة يقدم صفقاته الجديدة وحضور كبير من أبناء المحلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يقدم صفقاته الجديدة وحضور كبير من أبناء المحلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مقر نادي غزل المحلة الاجتماعي عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد مع الفريق برئاسة ابراهيم صادق بالميركاتو الشتوي، تحت رعاية وليد خليل راعي الفريق.

بدأت فعاليات الحفل بتقديم كلمة من نجوم غزل المحلة السابقين، كما قدم إيهاب الكومي ابن محافظة الغربية، ومقدم برنامج على صدى البلد، كلمة حول تاريخ غزل المحلة ثم تم تقديم اللاعبين الجدد، وتم اتخاذ صور تذكارية جماعية.

الجدير بالذكر أن المحلة تعاقد مع 12 صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق بفترة الإنتقالات الشتوية وهم بسام ماهر لاعب نادي انبي والداخلية، واسلام حسين اعارة من سيراميكا، ومحمود البركي لاعب بدر، وهاني عادل لاعب فاركو، وخالد رسلان صانع ألعاب شربين، ومحمد اسامة البشبيشي حارس مرمي الاهلي السابق، وعلي صخر جناح الاسماعيلي أعارة 6 اشهر، وأحمد عاشور مهاجم ناشئين حرس الحدود، ومحمد منتصر لاعب طنطا الأسبق، وليد عطية مهاجم الإسماعيلي الأسبق علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر، وليد حسن صانع العاب الانتاج الحربي، ساديه اوليفر بلو صانع العاب أكرا الغاني.

تواجد عدد من الشخصيات الرياضية بمدينة المحلة مثل أحمد حسن الغزال الاسمر ونجم المحلة السابق، وصابر عيد المدير الفني السابق للمحلة، وعصام محيسن نجم غزل المحلة السابق والمدير الفني لسبورتنج كاسل، وخالد أبوالفتوح المدير الفني لفريق السنطة، ومحمود المشاقي أحد نجوم المحلة في العصر الذهبي، ونبيل حلمي المدير الفني لشبين، وعبدالرحمن فهمي المدير الفني لصيد المحلة، وبشير عزت صاحب آل شاهين لإنتاج عسل النحل، وباقه من الصحفين، وايهاب الكومي مقدم برنامج بقناة صدي البلد، وبسيوني الفيومي مخرج البرنامج، ولفيف من الجمهور المحلاوي.