رياضة | عمرو جمال يكشف كواليس قيده في قائمة الأهلي المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو جمال يكشف كواليس قيده في قائمة الأهلي المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية، في يناير الماضي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية :"منذ عودتي إلى النادي الأهلي، كانت فترة إعارتي تنتهي في فنلندا في شهر 8، وهو ما صعب عودتي للنادي في ظل إغلاق باب القيد".

وواصل "تلقيت عدة عروض من المغرب، وكان لدي عرضا من فريق في البرتغال ولكن للأسف الموضوع توقف، بسبب عدم قدرتي باللحاق في الكشف الطبي، فلذلك لم ينجح انتقالي لهذا النادي".

وأوضح "وضعت أولويتي للنادي الأهلي من خلال التمرين بشكل جاد للغاية، وتلقيت عروضا من النجم الساحلي، وعقدت جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وطلب مني البقاء في الفريق وأبلغني بأنك عنصر هام وهذا كان اتفاق بيني وبينه".

وأتم "منذ أن تولى مستر لاسارتي المهمة تابع جميع اللاعبين، وطلب بقيدي في قائمة الفريق".