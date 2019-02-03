رياضة | بنزيمة يكرر إنجاز 2017 مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة يكرر إنجاز 2017 مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دون الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً مع الملكي خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم بالجولة الثانية والعشرين من الدوري.
ونجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف ريال مدريد الأول بشباك ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 30 من الشوط الأول ليمنح الريال التقدم.
ذكر حساب ماستر شيب الإسباني، أن كريم بنزيمة سجل في أربع مباريات متتالية مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ يناير 2017، وأصبح لديه 18 هدف هذا الموسم في جميع المسابقات.
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