رياضة | تركي آل الشيخ ينشر صورة للبدري مع الجهاز الفني لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة للبدري مع الجهاز الفني لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز صورة لحسام البدري رئيس النادي وهادي خشبة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الأرجنتيني رامون دياز خلال العشاء. وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :" رئيس النادي المحترم والكابتن هادي مع أعضاء من الجهاز الفني في عشاء اليوم". وكان أل الشيخ قد أعلن تعيين رامون دياز مديرا فنيا لبيراميدز خلفا لحسام حسن بعد التعادل أمام الزمالك ٣-٣ على أن يقود الفريق عقب مباراة الداخلية.

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