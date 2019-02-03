شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يحقق رقم جديد للشياطين الحمر بعد السبعة العجاف والان مع التفاصيل

الخليج 365- إستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي ليستر سيتي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر الفوز الذي حققه رفقاء سولسكاير هو السابع للمدير الفني الذي جاء بعد رحيل جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق بصورة مؤقتة قبل أن تقوده النتائج الإيجابية إلى توقيع عقد جديد ليتمكن من حصد 22 نقطة بالفوز في سبعة مباريات والتعادل في مباراة ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

ولأول مرة منذ عام 2012 ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الفوز بخمسة مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات حيث كانت المرة الأخيرة التي فعل بها الشياطين الحمر هذا الرقم أثناء تولي السير اليكس فيرجسون القيادة الفنية للفريق.

وبعد تحقيق سبعة إنتصارات وتعادل في مباراة يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق نقطة وحيدة امام أرسنال الذي يحتل المركز الرابع في برصيد 49 نقطة الأمر الذي قد يدخل مانشستر يونايتد في دائرة المنافسة من جديد.