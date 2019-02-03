شكرا لقرائتكم خبر عن إيبار يعبر عقبة جيرونا بثلاثية في الليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أضاف إيبار 3 نقاط لرصيده، بعد أن حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأحد على ملعب (إيبوروا) ضمن الجولة الـ22 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

أنهى الفريق الباسكي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم روبين بينيا في الدقيقة 37.

ومع أولى دقائق الشوط الثاني، أضاف المهاجم البرازيلي المخضرم تشارلز دياز الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود نفس اللاعب ويهز الشباك بهدف شخصي ثانٍ وثالث لإيبار في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يعود إيبار لتذوق طعم الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ليجانيس.

وأصبح رصيد الفريق 29 نقطة في منتصف الترتيب.

بينما تكبد الفريق الكتالوني خسارته الثالثة على التوالي، الثامنة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ16.