شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. ريال مدريد يتقدم على الافيس بقدم الساحر والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو الافيس، بفوز المارينجي بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ22 من عمر مسابقة "الليجا".
وجاء الهدف عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الملكي في الدقيقة 30 من عمر المباراة.
ودخل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني تشكيلة فريقه المباراة بالتشكيل الأتي.
حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : سيرخيو راموس – الفارو اودريوزولا – ناتشو فيرنانديز – سيرخيو ريجيلون.
خط الوسط : لوكا مودريتش – كاسيميرو – سيبايوس.
الهجوم: جاريث بيل – فينيسيوس جونيور و كريم بنزيما.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يقبع الافيس في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
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