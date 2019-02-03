شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتحدث عن هاتريك أجويرو في آرسنال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على آرسنال 3-1 في الأسبوع 25 بالبريميرليج.

وقال ‏جوارديولا في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: بعد الخسارة أمام نيوكاسل اعتقد الجميع أننا سنتأخر في الترتيب بفارق سبع نقاط.

وأضاف: الكثير من الأشياء ستحدث من الآن وحتى نهاية الموسم.

وتابع سجلنا الهدف الأول وواصلنا المحاولة لتسجيل المزيد، هذا هو أفضل درس يمكن أن نتعلمه.

‏وعن أجويرو ، قال بيب: في الموسم الأول قال الناس أنني لا أحب أجويرو، لكنني دائما ما كنت سعيدا به.

وتابع أنا صادق، في بعض الأحيان أشركت خيسوس أو سترلينج في مركز المهاجم.

وعن هاتريك أجويرو ، قال: اليوم أجويرو قاتل وفعل كل شئ من أجل الفريق، رغبة أجويرو كانت دائما مثالية منذ بدأنا العمل سويا.

وعن صراع اللقب ، قال جوارديولا: أفضل أن أكون في مكان ليفربول، الضغط يصبح أكثر عندما تكون متأخرا في الترتيب وتخسر النقاط، هذا أصعب.

وأتم: الشئ الأهم أن نلعب بطريقتنا، في نيوكاسل لم نظهر شخصية الفريق، اللاعبون يدركون ذلك، واليوم قمنا برد الفعل.