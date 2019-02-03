انت الان تتابع جروس يكشف أسباب الهزيمة برباعية من جورماهيا الكيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه خسر أمام جورماهيا الكيني بسبب بعض الأخطاء وعدم الالتزام الدفاع والهجومي من اللاعبين في اللقاء. وأكد كريستيان جروس، في تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، أنه رغم تقدم الفريق في بداية المباراة إلا أنه لم يحافظ على تقدمه، مؤكدًا أنه سيعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة. وأضاف جروس، أن هزيمة اليوم يتحملها الفريق ككل، وليس لاعبًا بعينه، مثلما يفوز الفريق ككل، فنحن لا نعلق الخسارة على لاعب بعينه.

وشدد على أن المباريات المقبلة ستشهد تصحيح الأخطاء وإجراء تغييرات محدودة في التشكيل بحد أقصى تغيرين، وأضاف أنه سيعمل على تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام النجوم في الدوري بتدريبات استشفائية، وسيغلق ملف البطولة الإفريقية استعدادًا للقاء الدوري المقبل. وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره