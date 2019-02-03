فيديو.. بولونيا ينتفض ويفوز على إنتر بهدف فى الكالتشيو

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جدة - عمرو شويل واصل إنتر ميلان عروضه السيئة فى الدوري الإيطالي بتلقي الهزيمة الثانية على التوالى أمام فريق بولونيا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الكالتشيو.
سجل فيديريكو سانتاندير فوز بولونيا بالمباراة فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة فشل حارس النيراتزورى فى التصدى لها.
بهذه النتيجة توقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة فى المركز الثالث، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدره فريق يوفنتوس برصيد 60 نقطة.
وكان إنتر ميلان قد ودع بطولة كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضى بركلات الترجيح أمام فريق لاتسيو بنتيجة 4 – 3.
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