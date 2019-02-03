ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 3 / 2 / 2019

جدة - عمرو شويل اقيمت اليوم الاحد الموافق 3 / 2 / 2019 مباراة ضمن الأسبوع الـ21 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى سموحة نظيره طلائع الجيش وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

محمود علاء يحافظ على صدارة الهدافين

وبعد مواجهات اليوم حافظ محمود علاء مدافع الزمالك على صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف بينما جاء أحمد على مهاجم المقاولون وبيكلى مهاجم المقاصة ومحمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف بينما حل فى المركز الثالث كلا من صلاح امين لاعب النجوم وكينو لاعب بيراميدز وجون انطوي لاعب المقاصة وابراهيما نداي لاعب دجلة برصيد 7 أهداف بينما حل فى المركز الرابع شيلونجو لاعب الاسماعيلى ومحمد رجب لاعب الانتاج الحربي ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش واسلام رشدى لاعب الجونة برصيد 6 اهداف.

سموحة يتعادل مع طلائع الجيش

تعادل طلائع الجيش وسموحة سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما بالجولة الـ21 للدورى باستاد جهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة .

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد الطلائع إلى 25 نقطة فى المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد سموحه إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

وقد سيطر لاعبو الطلائع على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء وقد اصطدمت إحدى الكرات بالقائم عن طريق كريم طارق صانع ألعاب الفريق العسكرى .

فى المقابل اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثى محمد حمدى زكى والأثيوبى اوميد اوكرى ومن امامهم حسام حسن الذى حاول كثيرا على مرمى محمد بسام حارس الطلائع الذى زاد عن مرماه ببسالة .

وقد بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : محمد بسام

الدفاع : أبو المجد بوشا – إسلام جمال – أحمد سامى – احمد سمير

الوسط : إسلام جمال – محمد رزق – يوسف محمد – كريم طارق

الهجوم : مصطفى محمد – تالا نداى

أما سموحة فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد غنيم – محمود عزت – السيد فريد – محمود منصور

الوسط : محمود السيد – اوميد أوكرى –– حمدى زكى - يامودو تورى

الهجوم : حسام حسن –- أيدى ايموند