شكرا لقرائتكم اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 3 / 2 / 2019 والاحمر يحشد أسلحته لمواجهة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 3 / 2 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها المارد الأحمر يحشد أسلحته لمواجهة إنبى ضمن مؤجلات الدوري.

الأهلي يحشد نجومه لمواجهة إنبي

نجح الجهاز الطبى فى شفاء ثلاثى الأهلى حمدي فتحي وإسلام محارب والحارس علي لطفي بعدما حلت بهم لعنة الاصابة ضمن فيروس ضرب لاعبو الأحمر على مدار الأشهر الماضية.

وشارك الثلاثى فى التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة انبى فى المباراة التى ستقام بينهما بعد غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الدورى الممتاز، وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت به، حيث اشتكى محارب من اصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض لطفي إلى كدمة في الكتف، فيما اشتكى حمدي فتحي من اصابة في العضلة الضامة، وشارك الثلاثي في المران البدني والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني، واطمأن خلالها الجهاز على جاهزية بعض اللاعبين.

عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من وسائل التواصل الاجتماعى

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اللاعبين من خطورة التواصل أو التحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" ، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الحفاظ على حالة الهدوء التى يشهدها الفريق حالي.

وشدد عبد الحفيظ على أن عقوبة السويشيال ميديا ستكون كبيرة للغاية مثلما هو الحال في عقوبة إختراق الحظر الإعلامي التى تم تحديدها مؤخراً وتبلغ 250 ألف جنيه وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة ، مؤكداً ـأن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز الفني على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

الأهلى يتعاقد مع شركة عالمية لتأمين نجومه من لعنة الإصابات

استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على التعاقد مع شركة تأمين عالمية من أجل الإستعانة بها في التأمين على نجوم الفريق من "لعنة" الإصابات التى تُطارد الفريق منذى فترة طويلة وبدأت تؤثر سليباً بشكل واضح على الفريق سواء على الصعيد الفني من خلال فقدانه عدد كبير من نجومه أو على الصعيد المادي من خلال تحمّل مبالغ كثيرة نتيجة العلاج داخل مصر وخارجها .

اتحاد الكرة يواجه أزمة حال وصول الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا

يواجه اتحاد الكرة أزمة في بطولة الدوري في حالة وصول الاهلي او الزمالك لنهائي إفريقيا سواء دوري الابطال التي يشارك فيها الاهلي اوالكونفدرالية والتي يتواجد بها الزمالك خاصة ان النهائي سيكون في الأول من يونيو مما يعني تأجيل أكثر من مباراة للفريقين وبالتالي انتهاء المسابقة في شهر اغسطس مما يوثر علي انطلاق الدوري الجديد واقامته في سبتمبر.

رد فعل جماهير الأهلي بعد هزيمة الزمالك أمام جورماهيا

تعرض الزمالك للهزيمة بنتيجة 4 / 2 أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر الأحد، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وبذلك يحصد الفريق الكينى أول ثلاث نقاط فى المجموعة ويحتل صدارتها ويتذيل الأبيض المؤخرة بدون رصيد من النقاط.

هزيمة الزمالك لاقت سخرية كبيرة من قبل جماهير الأهلي يرصدها "الخليج 365".

حسام الحاج على : ما حدث للزمالك أمام جورماهيا مر به الأهلى الموسم الماضى

أكد حسام الحاج على المحلل الكروى الشهير أن الهزيمة التى تلقاها نادى الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى مستهل مشوار الفريق بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية طبيعية.

أضاف حسام الحاج على عقب انتهاء المباراة اليوم أن الأهلى سبق وأن تلقى الخسارة فى المرحلة الأولى من دور المجموعات الموسم الماضى وهو متصدر الجدول ووصل بعدها الى المباراة النهائية، وهو أمر يتكرر مع الزمالك فهو متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى حاليًا.

ترتيب مجموعات دورى ابطال افريقيا.. الأهلي وكبار العرب على القمة

أقيمت مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقى بمسابقة دورى الأبطال حيث خاضت الفرق المشاركة بالبطولة 7 مواجهات هامة بعد إلغاء مباراة الإسماعيلى أمام شبيبة قسنطينة الجزائري بسبب استبعاد الدروايش من استكمال مباريات المسابقة على خلفية أحداث مباراته أمام الأفريقى التونسى فى الجولة الثانية بدور المجموعات.