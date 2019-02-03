شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 بيل يستفز جماهير كتالونيا قبل موقعة البرنابيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت الحرب النفسية بين قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، قبل أيام قليلة على المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل (6 فبراير)، ضمن نصف نهائي كأس الملك.

واستفز الويلزي جاريث بيل فريق برشلونة، بنشره تغريدة على حسابه على تويتر، أرفقها بصور لهدفه التاريخي ضد برشلونة، وعلق عليها بدعوة للقيام بالشيء نفسه مرة أخرى، وإقصاء فريق برشلونة للظفر باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق الملكي لسنوات.

ومن جهة أخرى، خلقت إصابة ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، جدلا واسعا، حيث أكدت المواقع الإسبانية المعروفة بدعمها لبرشلونة أن النجم الأرجنتيني سيغيب عن الكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس السبت (2 فبراير)، خلال مباراة نادي فالنسيا، فيما أكدت المواقع المقربة من ريال مدريد أن ميسي سيكون حاضرا في المباراة.

ويلعب الفريقان مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل (6 فبراير) على ملعب “كامب نو” في برشلونة، فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 27 فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

بنزيما يواصل التألق بهدفه فى الافيس

واصل بنزيما تألقه الملفت فى الدورى الاسبانى مع فريقه ريال مدريد وسجل هدفا اليوم فى مرمى ألافيس ليصل الى الهدف السادس فى المباريات الأربع الخيرة بالبطولة.

كريم بنزيما خلال أخر أربع مباريات :