شكرا لقرائتكم الحزم يوقع مع الجناح البرتغالي ديوغو سالوماو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة الحزم، يوم الأحد، مع الجناح البرتغالي ديوغو سالوماو بعقد يمتد لموسم ونصف قادما من صفوف فريق دينامو بوخارست الروماني.

ولعب سالوماو لعدة أندية أندية أوروبية في الدوريات الكبرى، حيث ارتدى قميص ديبورتيفو لا كورونيا في عام 2011 وريال مايوركا في 2016، كما لعب لأحد عمالقة البرتغال، سبورتنغ لشبونة قبل الانتقال إلى دينامو بوخارست الروماني في 2017.

ويقع الحزم في المركز الـ12 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة مبتعدا عن مراكز الهبوط بأربع نقاط.