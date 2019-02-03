شكرا لقرائتكم يونايتد يفلت من ليستر ويعود للانتصارات مع سولشاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا من مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس راشفورد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة. ورفع مانشستر يونايد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي في وقت لاحق، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبهذا الفوز، واصل فريق مانشستر يونايتد انطلاقته الجيدة مع النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي حقق انتصاره التاسع مع مانشستر يونايتد منذ توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وهو الانتصار الرابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مبارايت والتعادل في ست.

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد في تسع مباريات، قبل هذه المباراة حقق الفوز في ثمانية وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام بيرنلي 2 - 2 في الجولة الماضية.