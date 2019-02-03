شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصري اليوم الاحد 3/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم، الأحد الموافق 3/ 2/ 2019 مباراة واحدة في إطار منافسات الجولة الـ 21 بالدورى المصرى، حيث التقى سموحة مع نظيره طلائع الجيش، على جهاز الرياضة العسكرى.

فشل سموحة فى عبور دوامة الهزائم والتعادلات ولم يستطع تحقيق الانتصار للمباراة الـ11 على التوالى، أثر تعادله أمام طلائع الجيش، وكان أخر فوز حققه سموحة فى الأسبوع العاشر أمام وادى دجلة بهدف دون رد أحرزه حسام حسن، ومن بعدها تعادل فى 7 مباريات وخسر ثلاث.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد الطلائع إلى 25 نقطة فى المركز السابع، بينما ارتفع رصيد سموحه إلى 25 نقطة فى المركز الثامن، ويعتلى الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة.

ويعتلى محمود علاء مدافع الزمالك جدول ترتيب هدافي الدورى المصري، برصيد 12 هدف.