شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: النتيجة و الأداء يحددان مكافأت لاعبى الداخلية أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية، أن مجلس إدارة الفريق الشرطي يرصد مكافآت للفريق في حالة تحقيق الفوز بمباريات الدوري بشكل عام، وليس مباراة بعينها، مشيرا إلى أن لائحة النادي تحدد هذه المكافآت وفقاً للنتيجة والأداء عقب كل مباراة.

ودخل فريق الداخلية في معسكر مغلق قبل 48 ساعة من مواجهة بيراميدز، حيث ضم عبد العال22 لاعباً بمعسكر الفريق الشرطي، ومن المنتظر أن يعلن مدرب الداخلية عن قائمة مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة.

وعن طاقم التحكيم التونسي الذي من المقرر أن يدير مباراة الداخلية وبيراميدز، أكد علاء عبد العال على ثقته في طاقم التحكيم مشيراً إلى أن بيراميدز اعتاد خوض مباريات الدوري بحكام أجانب، وأنه يحترم هذا القرار.

ويستضيف الداخلية نظيره بيراميدز غداً الاثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد كلية الشرطة بالعباسية .

كان الداخلية قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.