حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 3/2/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد شهد العديد من الأخبار الهامة والتى يعد أبرزها خسارة الزمالك من جورماهيا الكيني فى بطولة دورى أبطال افريقيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. صرف مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى مجلس الأهلي يجتمع غداً.. اعرف السبب وزير الرياضة: غلق ملاعب أمم أفريقيا من اليوم.. وإلغاء الدورى العام مرفوض الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2 الأهلى يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة إنبي فى الدوري العام سموحة يفشل فى الفوز بالمباراة الـ11 على التوالى بالدورى ويتعادل أمام الطلائع هداية ملاك تتوج بذهبية قبرص الدولية للتايكوندو

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