موعد مباراة ليفربول ووست هام.. والقناة الناقلة والمعلق.. وأزمة كلوب مستمرة

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف وست هام يونايتد، ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الإثنين، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله مع ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطتين، والذي فاز على أرسنال، مساء الأحد، فيما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.

وفي حال فوز ليفربول، سيعود الفارق بيه وبين السيتي لـ5 نقاط.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وأرنولد للإصابة.

أزمة كلوب مستمرة

وسيضطر كلوب للاستعانة بلاعب الوسط هندرسون، للعب في مركز الظهير الأيمن، مثلما فعل أمام ليستر، لتعويض غياب أرنولد المصاب.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- هندرسون

ميلنر- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: حفيظ دراجي.