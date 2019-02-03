عمرو جمال يكشف.. قصة 6 أيام أوقفت انتقاله لكازان الروسي وأبعدته عن بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، عن الأسباب التي أدت إلى عدم استدعاءه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، وفقدان فرصة الانتقال إلى روبن كازان الروسي.

وأشار جمال في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن ظروف خارجة عن إرادته أدت إلى خروجه من حسابات جيفين هانت المدير الفني لبيدفيست الجنوب أفريقي في هذه الفترة.

وقال مهاجم الأهلي: "تواجدت مع منتخب مصر في كل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكان آخرها لقاء غانا الأخير".

وأكمل: "هذه المباراة كانت السبب في كل ما حدث لي، بعدما تم نقل اللقاء من ملعب لآخر، مما أدى إلى تأخير رحلة عودتنا إلى مصر لمدة يوم".

وأضاف: "إحقاقًا للحق، خبرتي في التعامل مع المدربين الأجانب لم تكن كبيرة، فبعد تأخري بيوم، تأخرنا يومين في الذهاب والعودة إلى ومن السعودية بعدما ذهب المنتخب لأداء مناسك العمرة".

وأوضح: "تأخرت عن الانضمام إلى بيدفيست لمدة ستة أيام، خاصة أنني استغرقت يومين في استخراج تصريح السفر من القوات المسلحة، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة لي مع الفريق الجنوب أفريقي".

وأردف: "المدرب تحدث معي بشكل غير لائق، وهو ما حدث من جانبي أيضًا، ولذلك تم تجميدي لمدة شهر، وهو ما أدى إلى فقدان فرصة انتقالي إلى روبن كازان الروسي والتواجد مع مصر في كأس العالم".

واختتم: "كنت قد تلقيت عرضًا من كازان، وأبلغوني بالعودة إلى الأهلي وهم سيقومون بتدبير كافة الأمور وقتها، ولكن أزمتي مع بيدفيست أوقفت كل شيء".