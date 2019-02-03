تعرف على شرط زيدان لتدريب اليوفنتوس

بوابة الوفد - سامح سعيد كشفت صحيفة الكاليتشو ميركاتو الإيطالية عن الشرط الذي وضعه النجم الأسطوري زين الدين زيدان لتدريب اليوفنتوس خلال الموسم الحالي ليقود السيدة العجوز خلفا لماسيمليانو اليجري المدير الفني الحالي للفريق . وقالت الصحيفة الإيطالية إن زين الدين زيدان الذي قاد زيدان الذي قاد ريال مدريد للحصول على لقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات متتالية اشترط على إدارة اليوفنتوس التعاقد مع نجم وسط باريس سان جيرمان ومنتخبإيطاليا ماركو فيراتي ليكون داعما لخط وسط الفريق في مشواره بالدوري و دوري الأبطال . وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة اليوفنتوس تدرس في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ شروط زين الدين زيدان ليقود اليوفنتوس في الموسم المقبل بعدما تأكد إمكانية رحيل اليجري مع نهاية الموسم الحالي .

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