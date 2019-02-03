شاهد.. سيرجيو أجويرو يعترف بلمسة اليد في هدفه الثالث

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اعترف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بلمس الكرة يده في هدفه الثالث أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أجويرو في تصريحات عقبالمباراة الهدف الثالث لمسة يد؟ كنت أعتقد أنها في الصدر، ولكن بعد رؤية الإعادة اتضح أنها لمسة يد".
ليقاطعه زميله فيرناندينهو قائلًا : "لا يهم، المهم
وأضاف أجويرو " المباراة كانت جيدة ، ولدينا مباراة هامة يوم الأربعاء أمام إيفرتون".
وسجل أجويرو ثلاثة أهداف في شباك أرسنال، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا، ويحتل المركز الثالث، خلف أوباميانج مهاجم أرسنال الوصيف برصيد 15 هدفا، ومحمد صلاح المتصدر برصيد 16 هدفا.
شاهد الهدف:
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