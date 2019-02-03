شاهد .. منتخب مصر: أجيري قد يدفع بوجوه جديدة أمام النيجر

خافيير أجيري (أرشيفية) كتب-عبد الرحمن ابو هاشم: قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وأكد لهيطة في فيديو نشره الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك"، أن أجيري لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن إراحة اللاعبين الأساسيين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراة الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك"، أن أجيري لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن إراحة اللاعبين الأساسيين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراةوإراحة بعض اللاعبين الأساسيين سواء المحترفين أو المحليين، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي. وأضاف "الجهاز الفني يتابع مباريات الدوري الممتاز للوقوف على اللاعبين التي ستنضم لقائمة الفريق، ليس فقط الدوري المصري، فبعض أعضاء من الجهاز الفني سافرا إلى الدول التي تضم لاعبين مصريين محترفين". شاهد الفيديو:

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