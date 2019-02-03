جوارديولا : أجويرو يستحق قيادة هجوم السيتي

بوابة الوفد - سامح سعيد

أبدى الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي

ارتياحه للمستوى الرائع الذي ظهر به مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في مباراة السيتيزنز امام الأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي توجها اجويرو بتسجيل ثلاثة أهداف.

وقال بيب جدوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشيستر سيتي : في اول موسم

لي مع السيتي قال البعض إنني لا أحب أجويرو وكنت أضحك من مثل هذه الأقوال ولأكون صريحا ففي بعض الأوقات كنت أفضل مشاركة جابريال خيسوس مهاجما أو رحيم سترلينج .

وأضاف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي

: هذا اليوم قدم أجويرو كل شىء من أجل الفريق وأعتقد أنه كان نموذجيا .

وحول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قال بيب جوارديولا : المنافسة قوية لكني لا أفضل وضعنا الحالي بكل تأكيد أفضل أن أكون في موقف ليفربول فهو المتصدر و وضع الفريق الذي يطارد المتصدر يكون هو الذي تحت الضغط ولذلك فأفضل موقف هو موقف ليفربول.