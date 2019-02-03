شاهد.. الصفاقسي يفوز على النجم الساحلي في الكونفيدرالية

حقق فريق الصفاقسي التونسي فوزًا ثمينًا بعد تغلبه على نظيره النجم الساحلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم في سوسة، ضمن الجولة الأولي من المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
سجل أيمن الحرزي هدف اللقاء الوحيد للصفاقسي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.
وظل النتيجة بتقدم الصفاقسي بهدف حتي نهاية اللقاء ليفوز الصفاقسي في الجولة الأولي بكأس الكونفيدرالية.
وفي نفس المجموعة تغلب فريق إينوجو رينجرز النيجيري على نظيره ساليتاس البوركينابي بهدفين دون رد.
بهذه النتائج يتصدر فريق إينوجو رينجرز النيجيري المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الصفاقسي الذي يملك ثلاث نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثالث بدون نقاط.
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