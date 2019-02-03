أزمة بسبب غياب ألبا عن برشلونة

جوردي ألبا

كتبت: سارة جاب الله

يواجة برشلونة أزمة في المباراة القادمة التي تنتظر الفريق أمام أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري الإسباني لكرة القدم، تتمثل في غياب نجم الفريق جوردي ألبا عن اللقاء.

ووفقاً لما أكدته صحيفة "ماركا"، فإن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، سيكون في حيرة من أمره، لكونه لا يملك بدلاء في مركز الظهير الأيمن لسد الفراغ

الذي سيتركه ألبا في مباراة بلباو على ملعب سان ماميس.

ويأتي غياب ألبا عن المباراة القادمة للبارسا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الدوري الإسباني "الليجا" أمام فالنسيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.