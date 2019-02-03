- 1/2
- 2/2
يواجة برشلونة أزمة في المباراة القادمة التي تنتظر الفريق أمام أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري الإسباني لكرة القدم، تتمثل في غياب نجم الفريق جوردي ألبا عن اللقاء.
ووفقاً لما أكدته صحيفة "ماركا"، فإن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، سيكون في حيرة من أمره، لكونه لا يملك بدلاء في مركز الظهير الأيمن لسد الفراغ
ويأتي غياب ألبا عن المباراة القادمة للبارسا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الدوري الإسباني "الليجا" أمام فالنسيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة بسبب غياب ألبا عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.