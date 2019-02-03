رياضة | بعد 21 عاما.. مهاجم جور ماهيا "العائد من الاعتزال" يُسجل هدفا ويحتفل بنفس طريقة شقيقه أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 21 عاما.. مهاجم جور ماهيا "العائد من الاعتزال" يُسجل هدفا ويحتفل بنفس طريقة شقيقه أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح القدر فرصة ذهبية لمهاجم جور ماهيا الكيني "دينيس أوليتش" ليُخلد ذكرى أخيه الراحل "ستيف أوكومو" خلال مباراة فريقه ضد الزمالك مساء اليوم الأحد بالكونفيدرالية،، بطريقة عجيبة، لا يتصورها عقل، ولا تصلح إلا أن تكون ضمن سيناريو لأحد الأعمال السينمائية.

دينيس أوليتش صاحب الـ34 عاما شارك كـ"بديل" خلال مباراة الزمالك، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه جور ماهيا في الدقيقة 92 من زمن اللقاء الذي إنتهى بفوز كاسح للفريق الكيني بنتيجة 4-2، واحتفل "أوليتش" ممدًا ذراعيه على الجانبين علي طريقة "الطائرة".. الأمر حتى الآن لا يبدو غريبًا علي الإطلاق.

أما المثير في قصة هدف دينيس أوليتش في مرمي الزمالك وطريقة احتفاله، أنها نفس الطريقة التي احتفل بها شقيقه ستيف أوكومو نجم جور ماهيا الراحل، بعد تسجيله هدفًا في مرمى الزمالك أيضًا ولكن في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 1998، أي منذ 21 عامًا تقريبًا، واحتفال "أوليتش" بهذه الطريقة اليوم ما هو إلا تخليد لذكري شقيقه أمام نفس المنافس.

وما يزيد قصة دينيس أوليتش إثارة أن تعلم أن اللاعب اعتزل كرة القدم في يوليو 2015 ولكنه قرر العودة مجددًا للملاعب عبر بوابة جور ماهيا الكيني ووقع معه لمدة عامين ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في البلاد، وكأن القدر منحه هذه الفرصة لأجل تسجيل هذا الهدف في مرمي الزمالك وتخليد ذكري شقيقه الذي رحل عن عالمنا عام 2002 في حادث سير.

دينيس أوليتش هو "الهداف التاريخي" لمنتخب كينيا حيث لعب معه 66 مباراة دولية وسجل 34 هدفاً، كما لعب لعدة أندية خلال مشوارها أبرزها، نانت وأوكسير وأجاكسيو في فرنسا وشارك معهم في 294 مباراة وسجل 44 هدفاً وصنع 33 هدفاً، كما له تجربتين بالدوري الإماراتي مع فريقي النصر ودبي.

وفاز جور ماهيا الكيني على نظيره الزمالك بنتيجة 4-2 في أولي جولات دور المجموعات بالكونفيدرالية، وتصدر الفريق ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، في إنتظار ما ستفسر عنه مباراة نصر حسين داي الجزائري ضد بترو أتليتكو الأنجولي المقامة حاليًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.